Gabriele Corsi "sfrattato" da Amadeus sul Nove: la reazione e il commento del conduttore

L'arrivo di Amadeus su Nove non ha solo sconvolto quello che sarà il prossimo palinsesto di casa Rai, ma ha anche portato qualche scossone nel mondo del gruppo Discovery. Il presentatore di Sanremo, infatti, sembrerebbe prendere il posto di Gabriele Corsi, che da tempo è al timone di diversi game show che vanno in onda sul canale.

In passato è stato Gabriele Corsi a 'sfrattare' Amadeus da Reazione a catena: ve la ricordate la reazione del conduttore? Cosa scrisse su Instagram

Il commento

Il volto di Gabriele Corsi è conosciuto per la conduzione di programmi come Deal With It – Stai al Gioco e poi con Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo. Ma adesso il suo posto sembrerebbe essere in bilico, perché potrebbe essere "sfrattato" da Nove per lasciare spazio al collega.

A rompere il silenzio al riguardo è lo stesso Gabriele Corsi, che ha voluto commentare in maniera ironica la situazione.

Ma cosa succederà davvero? E come ha reagito? Scopriamolo.

Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA