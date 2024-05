Chi l'ha Visto, Angelica Roberti scompare a 14 anni. L'appello della mamma: «Torna, tutto si risolve». Poi il lieto fine

di Sara Orlandini

La puntata di questa sera di Chi L'ha Visto, mercoledì 15 maggio, è cominciata con il caso della scomparsa di Angelica Roberti, una ragazzina di 14 anni di Bellegra, Roma. L'adolescente si è allontanata da casa ieri, martedì 14 maggio, ma come spiega il fratello Filippo non c'era stato alcun campanello d'allarme nei giorni precedenti.

Angelica era rimasta a casa da sola dopo la scuola, lei frequenta la terza media, la mamma era uscita chiedendole di sistemare casa. Quando la signora è tornata non l'ha trovata in casa e l'ha chiamata, Angelica ha risposto ma la mamma non è riuscita a capire che rumori di sottofondo ci fossero. La ragazza le ha detto che non sarebbe tornata perché aveva il compleanno di un’amica e ha spento il telefono. I genitori hanno scoperto che non c’era nessuna festa e la ragazzina non è tornata a casa per la notte, la famiglia è distrutta per la preoccupazione.

Il caso

Federica Sciarelli ha intervistato la famiglia di Angelica Roberti che è intervenuta in diretta a Chi L'ha Visto. Il papà ha detto: «Vorrei dire ad Angelica che se abbiamo avuto qualche incomprensione in passato non importa, siamo qui che ti aspettiamo e vogliamo che torni a casa. Risolveremo le cose insieme e non ti devi preoccupare di niente».

Il fratello Filippo ha aggiunto: «Siamo preoccupatissimi da ieri, da quando non c’è più. È una situazione molto difficile perché non c’è stato alcun campanello d'allarme nei giorni scorsi. Non siamo arrabbiati, vorremmo solo che tornassi a casa, come ha detto prima papà. L’ho chiamata una valanga di volte».

Infine, mamma Giuseppina ha concluso: «Tutto si risolve a casa, non è successo niente, fatti sentire e parliamo».

Le testimonianze

Come ha spiegato Federica Sciarelli alcune persone dicono che l’hanno vista salire su un pullman Cotral che è, insieme alle auto, l’unico mezzo per allontanarsi da Bellegra che dista 70 chilometri da Roma. Il papà della ragazza ha anche aggiunto: «Il problema non è la scuola perché Angelica andava bene e, poi, avevamo in programma un concerto a Milano: dobbiamo andare a vedere i Metallica che le piacciono molto».

Il lieto fine

Il caso di Angelica Roberti ha avuto un lieto fine proprio durante la diretta tv, la giornalista Veronica Briganti inviata a Bellegra ha annunciato: “Angelica sta tornando a casa, ha appena scritto al papà e la mamma e il fratello hanno gridato di gioia”. La ragazzina, poi, è arrivata proprio durante la diretta e tutti i suoi familiari sono usciti in lacrime ad abbracciarla. “È un momento davvero bellissimo e commovente”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 22:15

