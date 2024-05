Festa tragica, si sente male e muore davanti alla mamma: il dramma durante il pranzo

Una festa della mamma tragica per mamma Franca, domenica scorsa: il figlio Andrea Mainino, 58 anni, sì è sentito male proprio mentre si trovava per pranzo a casa sua. L'uomo è caduto a terra improvvisamente e non c'è stato niente da fare per lui, nonostante i soccorsi quasi immediati.

La notizia è subito stata data in paese lasciando costernata tutta Stra (Venezia), in particolare il gruppo di amici molto stretti con cui Andrea era cresciuto, che lo ricordano: «Andrea era molto solare e sempre disponibile con tutti, aveva sempre la battuta pronta, pieno di umorismo, cantava in rima, reinventando le canzoni. Era anche un grande lavoratore. Ha combattuto contro un tumore, e poi tre anni fa era stato anche operato al cuore.

Grande il cordoglio anche sui social, tantissime le condoglianze a mamma Franca, alla sorella Irma. I funerali, 16 maggio, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Stra.

