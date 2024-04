Senzatetto di 30 anni compra una "casa da sogno" grazie a una raccolta fondi: «Merito vostro». Ecco quanto vale la proprietà

di Redazione Web

Un senzatetto di Cork, in Irlanda, scomparso a gennaio e ritrovato una settimana dopo gravemente malnutrito, ha finalmente un posto tutto suo dove vivere. La scomparsa di Cian Murtagh era stata denunciata per la prima volta dal gruppo di volontari di Leeside, il Kindness Krew, dopo che i suoi amici e i suoi cari avevano espresso preoccupazione per il suo stato di salute, riporta il giornale locale CorkBeo.

Cian era ben noto a coloro che si occupano di senzatetto e persone vulnerabili. Mentre si stava riprendendo dall'incidente, è stata lanciata una raccolta fondi per contribuire a garantirgli una «casa da sogno». Ora, dopo centinaia di donazioni provenienti da tutto il Paese, il clochard ha potuto finalmente acquistare una casa tutta sua, con l'aiuto del Kilbehenny Community Centre.

La nuova raccolta fondi

L'associazione ha recentemente postato una foto di Cian davanti alla sua nuova porta d'ingresso. «Grazie al vostro sostegno e alla vostra generosità - si legge nella pagina della raccolta fondi GoFundMe -, siamo riusciti ad assicurare una proprietà a Cian da 41mila euro! Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza di voi».

«Tuttavia - continua il comunicato -, il nostro viaggio è tutt'altro che concluso. Anche se abbiamo ottenuto la proprietà, c'è ancora molto da fare. La nuova casa richiede ampi lavori di ristrutturazione e abbiamo fissato un nuovo obiettivo: 70mila euro.

