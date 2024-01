Da senzatetto a influencer, Isaiah regala una casa a una donna che vendeva dolci in strada per pagare il funerale dei genitori

di Redazione web

Nel panorama dei social media, emergono di tanto in tanto delle figure straordinarie che riescono a toccare il cuore di milioni di persone. Una di queste è Isaiah Garza, un ex senzatetto che è diventato uno dei creatori di contenuti più influenti e unici sul web, un influencer con oltre 10 milioni di follower tra YouTube e TikTok. Isaiah non si limita a creare contenuti di intrattenimento, ma si impegna a realizzare i sogni dei meno fortunati, trasformando la sua popolarità in un mezzo per fare del bene.

La venditrice di ciambelle

Il suo impegno si è manifestato in maniera particolarmente evidente qualche mese fa, quando ha incontrato una venditrice ambulante di ciambelle. Garza, fingendo di non avere soldi, ha testato la gentilezza della donna, che, con un gesto di pura bontà, ha deciso di regalargli tre dolci. In cambio di questo gesto altruistico, Garza ha sorpreso la donna donandole 500 dollari. Questa donazione ha avuto un significato profondo per la venditrice, che ha condiviso con l'influencer la sua situazione difficile: aveva perso entrambi i genitori il mese precedente e stava lavorando giorno e notte per pagare il loro funerale, oltre a prendersi cura del nonno malato. Emozionata e grata, la donna ha accettato l'aiuto inaspettato.

Il dono speciale

Ma Isiah non si è fermato qui. Profondamente toccato dalla storia della donna, ha avviato un progetto per acquistarle una casa. Grazie ai guadagni derivanti dai suoi video e ai contributi dei suoi follower, è riuscito a raccogliere abbastanza fondi per farle questo dono straordinario. L'entusiasmo e la sorpresa della donna al momento della consegna della casa sono stati un momento indimenticabile, testimoniato da decine di persone del posto riunite da Garza.

Ma c'era di più.

Chi è Isaiah Garza

Chi è Isaiah Garza, quindi? Solo sei anni fa era un senzatetto, un uomo senza una casa e senza prospettive. La sua svolta è arrivata con i social network, dove ha iniziato a registrare e condividere atti di gentilezza. Questi piccoli gesti hanno conquistato milioni di persone, portandolo alla ribalta. Con il crescere della sua reputazione digitale, anche i suoi guadagni sono aumentati, permettendogli di migliorare non solo la sua vita, ma anche quella degli altri. Oggi, i suoi video e i suoi gesti altruistici sono seguiti da milioni di persone.

