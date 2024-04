Vincenzo Italiano «bacia» Vanessa Leonardi, il marito della giornalista rompe il silenzio: cosa ha detto Maurizio Compagnoni

di Redazione Web

Il presunto bacio di Vincenzo Italiano a Vanessa Leonardi ha scatenato un caso. Da giovedì sera ha fatto il giro dei social il video dell'episodio, avvenuto dopo il secondo gol della Fiorentina nel match di Conference League con il Viktoria Plzen. Tra gli appassionati di calcio non si è parlato d'altro. Un caso, alimentanto anche dalle parole del telecronista di Sky, che ha parlato di «bacetto» in diretta. Tirato in ballo, ovviamente, anche il marito di Vanessa Leonardi, il commentatore Maurizio Compagnoni, ieri all'Olimpico per Roma-Milan.

Maurizio Compagnoni risponde sul presunto bacio

Sul suo profilo Facebook Compagnoni ha risposto a chi lo provocava, buttando immediatamente acqua sul fuoco. «Ma perché Italiano ha baciato Vanessa?», domanda un utente a Compagnoni. «Ma non l'ha baciata», risponde il giornalista. «Ma secondo te Italiano lo fa davanti a mille telecamere e con sua moglie in tribuna?», dice ancora Compagnoni.

