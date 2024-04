Elisabetta Canalis e la domanda scomoda: «Cosa direbbero i miei ex fidanzati se si trovassero allo stesso tavolo?»

di Redazione web

Elisabetta Canalis, sul proprio profilo Instagram, è solita pubblicare foto, video e storie che raccontano i suoi viaggi, i suoi progetti di lavoro o le sue vacanze insieme alla sua bambina Skyler Eva. L'ultima immagine postata dall'ex velina di Striscia la Notizia è, però molto diversa da ciò a cui sono abituati i suoi follower perché è una domanda, anche scomoda se si vuole. Elisabetta che, di solito è molto riservata sulla propria vita privata, tira in ballo i suoi ex fidanzati.



Ovviamente, il post ha riscosso moltissimo successo scatenando i commenti più vari da parte dei suoi affezionati follower che si ricordano tutte le relazioni amorose che fanno ormai parte del suo passato.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato un'immagine insolita sul proprio profilo Instagram. La frase recita: «Se i tuoi ex fossero tutti seduti insieme ad un tavolo, su cosa si troverebbero d'accordo?». La stessa domanda, poi, è formulata anche in inglese, mentre la didascalia che accompagna il post recita: «Mia mamma mi segue su Instagram».

La showgirl, in realtà, è curiosa di conoscere qualche aneddoto divertente riguardante i suoi fan.

L'ironia di Elisabetta non è passata inosservata e, infatti, l'immagine ha collezionato migliaia di like nel giro di pochi minuti. Qualcuno nei commenti ha scritto: «Sei la migliore Eli» oppure «Spiegaglielo te a queste influencer come si comunica».

Elisabetta Canalis e i social

Recentemente, Elisabetta Canalis ha documentato sul proprio profilo Instagram la sua vacanza in Florida insieme alla sua bambina Skyler Eva con la quale condivide moltissime avventure.

