Elisabetta Canalis, selfie con l'ospite indesiderato: «Mi scusi signora»

Elisabetta Canalis viaggia spesso per lavoro e, in questo momento, si trova a Milano. La showgirl è partita dalla sua amata Los Angeles qualche giorno fa, ha fatto tappa a Palma di Maiorca, in Spagna, dove ha scattato qualche foto e, ora, si trova nella città italiana in cui ha vissuto tanti anni. Per l'ex velina di Striscia la Notizia è sempre un grande piacere tornare a Milano e, proprio per questo, ogni volta che si trova in città, scatta numerose foto ricordo. Così, è capitato anche questa mattina: Elisabetta si è messa in posa per un selfie che, però, ha incluso anche una signora che, fatalità, le stava passando dietro proprio in quel momento. La foto, comunque, è piaciuta molto ai suoi follower.