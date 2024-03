Elisabetta Canalis cambia look e fa una sorpresa a Skyler: «Verso la mia metà del cielo»

di Redazione web

Elisabetta Canalis ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi fan il cambio look. L'ex velina di Striscia la Notizia, però, ha raccontato anche le sue ultime settimane trascorse lontano da Los Angeles, prima a Palma di Maiorca in Spagna e poi a Milano, per lavoro. Infine, ha filmato il ritorno a casa e la felicità della sua bambina Skyler Eva mentre scarta, con un po' di anticipo, il suo uovo di Pasqua.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha cambiato look: ha tagliato i capelli che, ora, le arrivano alle spalle e li ha anche un po' scuriti rispetto a prima. Il nuovo taglio è piaciuto moltissimo ai fan che le hanno lasciato migliaia di like, commenti e complimenti. L'ex velina, però, non ha minimamente menzionato il fatto di essersi tagliata i capelli ma, nel suo post, dedica la didascalia alla sua bambina Skyler e, infatti, scrive: «Volo di ritorno verso la mia metà del cielo». Il nome della figlia deriva proprio dalla parola "sky" che in inglese significa "cielo". Elisabetta, poi, ha anche pubblicato vari selfie in palestra, mentre si allena e anche un video con il compagno Georgian Cimpeanu: i due si stanno allenando con un manichino.

Il gioco con Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis ha, poi, postato anche un video insieme al fidanzato e personal trainer Georgian Cimpeanu.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA