Annalisa e la lettera commovente della fan di Kiev: «Penso non ci sia cosa più grande di questa»

di Alessia Di Fiore

Si può dire che questo sia un periodo d'oro per Annalisa che dopo la partecipazione al festival di Sanremo con "Sinceramente" sta scalando le classifiche musicali ottenendo grandi soddisfazioni e riconoscimenti.

Da pochissimo infatti l'inedito portato sul palco dell'Ariston ha vinto il secondo disco di platino, mentre "Mon Amour" ha raggiunto il quinto dimostrando che anche a distanza di mesi, il pezzo è ancora una hit.

L'ex allieva di Amici di Maria De Filippi non solosi sta reparando al suo debutto in Europa, ma anche a iniziare il suo grande tour che la porterà in giro per l'Italia (comprese due date all'Arena di Verona).

Annalisa e la lettera della fan ucraina

Poco fa sui social è successo qualcosa che ha profondamente commosso il pubblico: Annalisa ha postato nelle sue stories di Instagram una lettera che le è stata recapitata da una fan di Kiev, la quale ci tiene a ringraziare l'artista per la leggerezza che trasmette con i suoi testi e le sue melodie in un momento così difficile per il suo paese.

Non è ovviamente mancata la reazione della cantante, che ha scritto: «Penso non ci sia cosa più grande di questa. Oggi per me è un giorno speciale davvero».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA