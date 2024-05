Cannes al via: Paolo Sorrentino è l'unico regista italiano in lizza per la Palma d'oro. Tante star sul red carpet

di Alessandra De Tommasi

Da Meryl Streep a Dustin Hoffman la Golden Age di Hollydood arriva da martedì 14 maggio alla Croisette per il 77° Festival del cinema di Cannes, di scena fino al 25 maggio. C'è anche un pezzo d'Italia: oltre a Paolo Sorrentino, unico regista nostrano in gara con "Parthenope", in arrivo anche Pierfrancesco Favino, in giuria, e Valeria Golino, che terrà una masterclass.

La cerimonia d'aperturare

Si parte martedì sera all'insegna di "Le deuxieme acte" con Vincent Cassel diretto da David Cronenberg. Francis Ford Coppola torna con l'artiglieria pesante, "Megalopolis", in assoluto tra i più attesi: ad accompagnarlo nomi come Adam Driver, Dustin Hoffman, Laurence Fishburne, John Woight, Shia LaBeouf mentre non è confermata ad oggi l'attrice del momento Zendaya.

Con una madrina come Camille Cottin ("Call My Agent") e una presidente di giuria come Greta Gerwig (che con "Barbie" ha riportato quest'estate il pubblico in sala), il senso di quest'annata è il bilanciamento tra cinema d'autore e pop.



George Lucas terrà un'attesa masterclass, evento ogni anno affollatissimo da giovani cineasti o ragazzi con il pallino per il grande schermo. Anche l'American Pavillion alterna convegni sullo stato del mondo dello spettacolo a ospiti, tra cui Billy Zane ("Titanic"). Si parla di cinema, certo, ma anche di altre forme d'arte: la popstar Troye Sivan, ad esempio, si esibisce per Magnum mentre DPA Suites e Giorgia Viola accolgono e preparano i vari ospiti.

Yorgos Lanthimos, dopo il successo agli Oscar, torna in pista con "Kinds of Kindness", ormai con la sua musa Emma Stone, che per "Povere Creature!" ha appena vinto la sua seconda statuetta.

L'emergente Jacob Elordi e il grande saggio Richard Gere con Uma Thurman presentano "Oh, Canada" di Paul Schrader. Lea Seydoux (presente con tre film alla Croisette) torna sulla Montee des Marches il 20 per "The Shrouds" di David Cronenberg con Guy Pearce, Viggo Mortensen, Diane Kruger, Vincent Cassel. Chiara Mastroianni e Catherine Deneuve in scena per "Marcello Mio" il 21, che è anche il gran giorno di "Parthenope" di Paolo Sorrentino, unico film italiano in lizza per la Palma d'oro.

