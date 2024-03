Insegnante "da viaggio": gira il mondo con la famiglia, guadagna 10mila euro al mese e ha volo, alloggio e pasti inclusi

Molti giovani sognano di viaggiare e raccogliere esperienze per riempire il loro bagaglio personale di vita, persone e culture che possano ampliare i loro orizzonti e aprire nuove prospettive. Non sono molti, però, coloro che riescono in questa impresa, principalmente per mancanza di soldi.

D'altra parte c'è chi si arma di coraggio e intraprendenza e cerca di aggirare il problema, magari trovando un impiego avventuroso al Polo Sud o, come ha fatto Lucy Alexandra Spencer, lavorando come "insegnante da viaggio": per lei girare il mondo è un modo di guadagnare, anziché spendere.

In questo modo, la donna ha potuto spendere 16 settimane tra la Francia, l'Oman, la Svizzera e il Portogallo, ricevendo uno stipendio mensile mentre l'alloggio, i pasti e i voli vengono pagati dalla famiglia che le ha affidato l'educazione dei propri figli.