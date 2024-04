Luxottica, bonus record per i dipendenti: «Fino a 4.400 euro in più». L'azienda ha registrato un +14% rispetto al 2022

di Redazione Web

Bonus in arrivo per i dipendenti Luxottica, il più corposo di sempre. Il colosso dell'occhialeria fondato da Leonardo Del Vecchio ha annunciato un premio di 4.000 euro lordi in busta paga, che possono diventare 4.400 se accettati sotto froma di benefit aziendali. Il maxi-piano di premi è stato accolto con entusiasno da sindacati, lavoratori e vertici dirigenziali. L'azienda ha voluto ricompensare i dipendenti per il +14%, rispetto all'anno precedente, segnato da Luxottica nel 2023.

Come riportato dal Gazzettino, si è tenuto martedì 16 aprile l'incontro, in occasione del coordinamento nazionale del Gruppo, tra i rappresentanti di EssilorLuxottica e di quelli sindacali nazionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil che ha portato allo storico accordo.

«Redistribuzione della produttività aziendale»

«La redistribuzione della produttività aziendale è una parte importante che, collegata alle azioni condivise di conciliazione tempi di vita e di lavoro, dimostra come la sostenibilità sociale di impresa non solo si può realizzare ma diviene valore aggiunto in termini di relazioni industriali ad ogni livello», commentano i segretari nazionali di Filctem Cgil Sonia Tosoni, Femca Cisl Raffaele Salvatoni e Uiltec Uil Benedetta Missaglia.

Come sottolineato da Piergiorgio Angeli, direttore del personale, «dare valore e dignità al loro lavoro, sostenendo al contempo la competitività delle nostre attività in contesti economici e sociali in continua evoluzione, rimane una priorità per il gruppo, nel solco della nostra tradizione di welfare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA