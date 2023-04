Decreto lavoro, ritocchi all'Isee e novità sui contratti a tempo indeterminato: cosa cambia

Ritocchi all'Isee e alla scala di equivalenza, ma anche alle clausole che permettono il rinnovo dei contratti a tempo determinato. La messa a punto del decreto lavoro, che il governo è intenzionato ad approvare il primo maggio, non è ancora conclusa e sul tavolo rimangono alcune delle questioni che più hanno scatenato le polemiche dopo la diffusione delle prime bozze.

Un italiano su quattro dichiara meno di 15mila euro: «Imprenditori e dipendenti guadagnano uguale»

Carta d'identità elettronica 'convertita' in Spid: ecco come fare per utilizzarla online

Decreto lavoro, cosa cambia

L'impianto rimane fondato innanzitutto sul superamento del reddito di cittadinanza che sarà sostituito con tre nuovi strumenti: Pal, la Prestazione di accompagnamento al lavoro che entrerà in vigore in via transitoria da agosto; Gil, la Garanzia per l'inclusione per chi non è occupabile e Gal, la Garanzia per l'attivazione lavorativa che riguarderà invece chi è in condizione di lavorare. Ma rispetto alle versioni circolate finora, in base anche all'esame dell'impatto finanziario condotto dalla Ragioneria, qualche modifica potrebbe arrivare sui requisiti Isee della Gil.