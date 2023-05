Cdm primo maggio, via libera al decreto lavoro. Calderone: «Accompagna chi ha voglia di lavorare». Landini: «Irrispettoso farlo oggi»

Oggi il Cdm sul decreto Lavoro. Giorgia Meloni incassa una prima apertura alle misure sul cuneo da parte di Cgil, Cisl e Uil. Ma per Landini ci sono ancora tutte le ragioni per una mobilitazione contro il pacchetto. Manifestazione nazionale dei sindacati stamani a Potenza. La premier ha annunciato «un incentivo che vale fino al 60% della retribuzione per il datore di lavoro che assume» giovani 'neet'.

Giorgia Meloni spariglia e incassa una prima apertura alle misure sul cuneo da parte di Cgil, Cisl e Uil, sia pure con sfumature diverse. Dopo un primo momento di forte contrapposizione, la premier, durante l'incontro cambia i toni cercando un confronto più soft e dialogante con i suoi interlocutori («Non è una mancanza di rispetto un Cdm il primo maggio per tagliare il costo del lavoro. È un segnale e mi sarei aspettata un 'bravi'.Era un modo per dire 'ci siamo e ci siamo tutti' una mano tesa, un tentativo di dialogare e di lavorare insieme, perché sul taglio del cuneo fiscale credo che siamo d'accordo»), aprendo un varco che rompe l'iniziale compattezza dei tre sindacati confederali: con Sbarra che sospende il giudizio e Bombardieri che non parla più di bocciatura totale delle misure.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Maggio 2023, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA