Taglio del cuneo fiscale, quando aumenteranno gli stipendi e di quanto: le simulazioni per fascia

Il taglio del cuneo fiscale, come lo ha definito il presidente Meloni «il più importante degli ultimi decenni», aumenterà il netto in busta paga delle retribuzioni medio-basse. Il decreto legge è stato approvato ieri, 1 maggio, dal consiglio dei ministri. Ecco da quando sarà effettivo e di quanto aumenteranno i salari.

Quando arriveranno gli aumenti

All'articolo 34 si stabilisce come per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 30 novembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, la misura dell'esonero è elevata da due punti a sei punti percentuali per i redditi fino a 35mila euro e a sette punti per i redditi fino a 25mila euro. Questo si tradurrà in aumenti in busta paga in media da 80 a 100 euro al mese.