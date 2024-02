Michelle Hunziker super atleta con il kimono: «Aspetto la mia senpai che mi metterà in guardia per la giornata»

Michelle Hunziker non ha mai nascosto il suo amore per lo sport e per tutte le discipline che coinvolgono mente e corpo. Negli ultimi anni, poi, la conduttrice svizzera si è molto appassionata al karate Kyokushinkai, insegnamento a cui è stata introdotta dall'ex marito Eros Ramazzotti e che ha approfondito con il passare del tempo. Proprio questa mattina, mercoledì 28 febbraio, Michelle ha pubblicato alcune storie Instagram in cui mostra ai suoi follower i momenti prima di cominciare l'allenamento e quelli subito dopo. Nel pre "lotta" con la sua maestra senpai Simona, la conduttrice è alquanto rilassata con un viso pressoché perfetto, mentre, terminata la sessione, le nocche delle sue mani sono tutte sbucciate: «Senpai dice che ho tirato bene oggi» e ride voltandosi verso la sua insegnante.