Cosa c'è nella borsa di Michelle Hunziker, il gioco in auto con le amiche: «Una cosa importantissima e una che nessuna ha»

Michelle Hunziker, dopo una domenica trascorsa in mezzo alla natura insieme alla sua famiglia e a qualche amico, è i viaggio verso la sua Svizzera, più precisamente, verso Zurigo. La conduttrice è partita questa mattina insieme alla sua manager e ad alcune altre colleghe per «una gita di lavoro», come scrive su Instagram. Michelle ha, quindi, cominciato a postare una serie di storie molto divertenti in cui spiega ai suoi fan il gioco che sta facendo con le amiche. Scoprire chi possiede più cose all'interno della propria borsa.

Il "gioco delle borse" di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha cominciato spiegando: «Adesso, faremo un gioco da viaggio, si chiama "il gioco delle borse" e, secondo me, vi divertirà un sacco perché mi chiedete sempre cosa ci sia nella mia. Non si bara ragazze, ognuna deve mostrare ciò che ha con sé». Quindi, inizia la manager di Michelle, Graziella Lopedota, che dice: «Allora, foulard che può fungere anche da coperta, serve sia quando è bello che quando fa freddo. Agenda per appunti con tanto di santino, pochette con trucchi, caramelle e caricatori. Portafoglio, auricolari, chiavi della macchina, telefono, integratori alimentari e barretta». Poi, è la volta di un'altra collega di Michelle, Laura Barenghi: «Nella mia borsa ci sono: fazzoletti, cuffie, agendina, occhiali, portafoglio, penne, specchio, medicine, santino e trucchi». Quando tocca a Laura Peluso, la ragazza spiega: «Io ho le sigarette, i cerotti per i piedi, portafoglio, agenda, chiavi di casa, disinfettante, profumo, caricatore, cuffie, lima e trucchi».

La borsa di Michelle

Alla fine, tocca a Michelle Hunziker mostrare il contenuto della sua borsa: «Io ho paura di essere quella che ha meno roba in borsa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 11:48

