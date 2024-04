Fedez, l'ossessione per i soldi: «Solo se fatti con divertimento. Sesso o denaro? Non esiste l'uno senza l'altro»

di Dajana Mrruku

Fedez nella sua nuova era da single, senza Chiara Ferragni, e papà separato. Il rapper da Rozzano ha dato il via al suo nuovo inizio con il suo nuovo appartamento a Milano e la sua vita tra uscite nei locali notturni di sera e papà perfetto di giorno. Di recente si è anche lasciato andare nelle interviste che lo hanno visto protagonista e ha rivelato cose che forse non avrebbe mai fatto prima perché molto più controllato nelle informazioni sulla sua vita privata. Ma lui è sempre stato spontaneo e istintivo, soprattutto nel podcast "Gurulandia" dove ha affrontato il suo legame con i soldi e perché è così importante per lui.

L'ossessione dei soldi per Fedez

Fedez ha rivelato il suo rapporto con il denaro nel podcast "Gurulandia": «Tutti pensano che io sia ossessionato dal denaro.

Poi la domanda scomoda: «Soldi o sess? Solll... Tutte e due dai. Non esiste il sesso senza soldi e non esistono i soldi senza il sesso!», e scoppia a ridere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 21:33

