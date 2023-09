Uomini e Donne, Tina Cipollari e Elio stop ai litigi? Il regalo rifiutato: «Sei un buffone»

di Redazione Web

I litigi tra Tina Cipollari e Elio sembrano non terminare mai. Durante la puntata di Uomini e Donne del 26 settembre, il cavaliere campano ha cercato di mettere un punto ai continui battibecchi con l'opinionista. A dirla tutta, Elio crede che Tina con i suoi modi possa intimorire le dame che sarebbero interessate a lui. A tale proposito, il cavaliere ha voluto fare un regalo speciale all'opinionista per mettere un punto definitivo ai loro litigi. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Tina Cipollari rifiuta il regalo di Elio

Tina Cipollari ha iniziato la nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi con la solita energia, pronta a commentare tutto ciò che accade in studio e, durante la prima settimana non ha deluso le aspettative. E anche durante quest'edizione del reality, tra l'opinionista e Elio non scorre buon sangue. «Sei un buffone». In questo modo, l'opinionista ha dichiarato di non gradire i dolci offerti da Elio regalandoli al pubblico in studio. «Se non chiama nessuno per te è perché evidentemente non piaci a nessuno».

Martedì 26 Settembre 2023

