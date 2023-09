Uomini e Donne, Andrea Cerioli papà emozionato: «Oggi morfologica». La sorpresa durante l'ecografia

di Redazione web

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, tra qualche mese, diventeranno genitori della loro prima bambina. I due sono molto riservati riguardo la gravidanza, anche se, ovviamente, da come ne parlano sui social, sono tanto felici della nuova esperienza che stanno vivendo e della nuova vita che li aspetterà. Proprio nelle sue ultime storie, l'ex tronista di Uomini e Donne, ha svelato che oggi, martedì 26 settembre, sarebbe stato un giorno importante perché Arianna avrebbe fatto l'ecografia morfologica.

La storia Instagram di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli ha pubblicato una storia Instagram in cui scrive: «Oggi morfologica! Come mi piace questo appuntamento mensile... non vedo l'ora», aggiungendo alcune emoticon con i cuoricini. Effettivamente, l'ex gieffino è molto emozionato all'idea di diventare papà e, quando ne ha l'occasione, ribadisce sempre che un figlio è il più grande regalo che la vita potesse fargli. Quindi, i fan aspettavano con ansia i risultati dell'esame e la storia che ha pubblicato Andrea svela come sia andato in realtà: la bambina non si è fatta vedere più di tanto perché aveva una manina davanti al visino.

Arianna Cirrincione, poi, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram e ha scritto scherzando: «Così, sulla carta è già piena, come lo ero io appena ho scoperto il mondo» e ha aggiunto una foto di lei da bambina nel passeggino con la mano posata sul viso.

Andrea e Arianna futuri genitori

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono felicissimi di diventare genitori, anche se, esprimono la loro felicità in due modi completamente differenti. Lui condivide molte più storie in merito, mentre, lei è un po' più riservata e, proprio per questo, inizialmente, ha ricevuto qualche critica da parte di alcuni follower.

