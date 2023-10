Uomini e donne, Manuela Carriero abbandona il trono: «Continuo a cercare sempre l'amore»

di Redazione Web

Manuela Carriero ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. Durante la puntata del programma condotto da Maria De Filippi, Manuela Carriero ha avuto un confronto con Michele e Carlo, i due corteggiatori con cui ha chiesto di parlare nonostante la scelta di entrambi di non corteggiarla più.

Il confronto tra l'ex tronista e Michele non ha portato nulla di nuovo: il corteggiatore ha ribadito che, per quanto attraente, la tronista ha un carattere che non lo stimolava. «Non sei sbagliata, ma non sei per me», ha sottolineato Michele. Ma andiamo a vedere cosa ha risposto Manuela Carriero.

Le parole di Manuela Carriero

«Dici che siamo incompatibili dopo due volte che ci siamo visti, ma sei ridicolo - ha spiegato Manuela a Michele -.

L'ex tronista ha aggiunto: «Maria non si sono fatti conoscere e mi sento presa in giro. Due esterne abbiamo fatto e poi si sono trasformati». Alla fine Manuela si è arresa ed infatti i due corteggiatori se ne sono andati. E Maria De Filippi: «Capita non è una cosa grave ed è superabile».

