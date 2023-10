Andrea Cerioli di nuovo in ospedale: «Ho un male incredibile»

di Redazione Web

«Se sono un po' assente ultimamente è perché ho un po' di cose da sistemare». Sono queste le parole che Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e donne, ha scritto a corredo di una foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. La foto ritrae l'ex tronista in una corsia d'ospedale, sul lettino del pronto soccorso con una flebo al braccio. Il 34enne ha poi spiegato ai suoi fan, attraverso un'altra Instagram stories, il motivo per il quale è in ospedale. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Elisabetta Gregoraci in lacrime dopo la morte della nonna: «Ho passato giorni tristi»

Antonino Spinalbese, il diario per la figlia Luna Marì: «Spesso mi sono sentito profondamente sbagliato»

«Grazie a tutti per i messaggi - ha scritto Andrea Cerioli nelle sue Instagram stories -.

L'ex tronista ha aggiunto: «Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze. Sento il bisogno di rimettermi presto per la piccolina che arriva. Tutto qui. Periodaccio ma passerà».

L'annuncio della gravidanza

Lo scorso agosto Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno annunciato la gravidanza attraverso un toccante post Instagram. La bambina dovrebbe nascere la prossima primavera.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA