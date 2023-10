Andrea Cerioli e gli «ormoni impazziti» di Arianna Cirrincione. Poi la dolce dedica

di Redazione web

La dolce dedica

L'ex tronista di Uomini e donne ha condiviso le immagini della fidanzata mentre, tra risate e lacrime, non riesce a trattenere le emozioni.

«Caso ha voluto che avessi la videocamera accesa… - ha scritto Andrea Cerioli sotto il post condiviso su Instagram - ultimamente hai gli ormoni impazziti, sei un altalena di emozioni, ma non sei mai stata così tanto bella come in questo momento. Ti amo da impazzire @ariannacirrincione sarai una mamma fantastica».

La risposta di Arianna Cirrincione

L'ex corteggiatrice dovrebbe partorire intorno al 7 di febbraio, quindi potrebbe essere intorno al sesto mese di gravidanza.

«Grazie per immortalarmi sempre nei momenti migliori 😂 - ha scritto Arianna Cirrincione in risposta al fidanzato -. Ti amo anche io 🖤».

