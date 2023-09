Uomini e Donne, Andrea Cerioli e dedica alla sua bambina che nascerà tra qualche mese: «Ti amo più della mia vita»

di Redazione web

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, tra qualche mese, diventeranno genitori della loro prima bambina. Il futuro papà non sta già più nella pelle e non vede l'ora di incontrare la piccola che piano piano sta crescendo. Proprio nelle scorse ore, i due fidanzati si sono recati a fare l'ecografia morfologica ma, come hanno mostrato sulle storie Instagram, non sono riusciti a vedere il visino della bambina perché si copriva con una manina. Dopo l'immagine commovente, Andrea ha deciso di dedicare dolci parole a sua figlia.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli papà emozionato: «Oggi morfologica». La sorpresa durante l'ecografia

Arianna Cirrincione, l'attacco sui social: «Rispetto ad Andrea, sembri apatica per la gravidanza». Lei risponde così

La dedica di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram che mostra un'ecografia e ha scritto: «Da quando so che esisti, da quando ho sentito il battito di quel cuoricino… è come se la mia vita avesse preso un'enorme sbandata.

Non riesco a non pensarti per più di pochi istanti, è una sensazione indescrivibile… Oggi avevo una voglia di vederti che non si spiega a parole, di sapere che stavi bene… vedere quelle due gambette che scalciavano di qua e di là, vederti un po’ scocciata, con la mano sul viso… non lo so, la sensazione è quella di conoscerti già.

Non sono bravo con le attese, non vorrei metterti fretta, ma sappi che la camera è quasi pronta… so che se hai preso dalla mamma dormi tutto il giorno e stai benissimo. Ma sappi che tuo papà non ci sta più dentro…

Ho bisogno di metterti sul petto, fissarti per ore… e farti sapere che ti amo più della mia vita.

Ciao Amore…». Il post è stato commentato da Arianna Cirrincione, la futura mamma, che ha lasciato diversi cuori rosa.

La storia d'amore di Andrea e Arianna

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti all'interno dello studio di Uomini e Donne e da quando si sono scelti non si sono più lasciati. I due fanno coppia fissa ormai da quattro anni e, da poco, si sono trasferiti nella nuova casa a Bologna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA