Belen Rodriguez torna in Italia, la foto (a sorpresa) in aeroporto con Luna e Santiago

di Alessia Di Fiore

Dopo due settimane in Argentina, Belen Rodriguez è tornata in Italia e non c'è cosa che esprime la gioia di un ritorno più di una bella colazione all'italiana in aeroporto.

L'influencer ha immortalato i due figli, Santiago e Luna mentre gustavano un cornetto e del succo d'arancia ancora seduti in aeroporto... priorità di molti italiani che tornano dall'estero.

Il viaggio in Argentina per Natale

La conduttrice si era recata in Argentina insieme ai figli e in compagnia del nuovo compagno Elio Lorenzoni per trascorrere le festività natalizia insieme alla famiglia e chissà, anche per le presentazioni ufficiali prima delle nozze con l'imprenditore.

Durante il soggiorno, la zona è purtroppo stata colpita da forti alluvioni, che hanno costretto Belen e la famiglia a restare in casa e riparare ai danni della pioggia, ma dopo alcuni giorni ecco che è tornato il sole e la Rodriguez ha colto l'occasione per mostrare al suo pubblico un po' del suo Paese e della sua infanzia.

Dopo un meritato relax, doprattutto dopo le recenti spiecavoli divergenze con gli ex partner Antonino Spinalbese e Stefano De Martino, Belen è di rientro a casa e tutto ciò in cui spera, come scrive la conduttrice sui social, è un po' di serenità e spensieratezza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 17:44

