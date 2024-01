Uomini e Donne, Roberta di Padua abbandona in lacrime: «Esco da sola». Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Roberta Di Padua, dama del trono over, ha lasciato Uomini e Donne dopo la delusione con Alessandro Vicinanza. Dopo l'ennesimo sconforto, la dama ha deciso di lasciare il programma durante l'ultima puntata. Tutto è iniziato dopo che Roberta di Padua ha visto un filmato in cui Alessandro Vicinanza ha chiesto a Cristina Tenuta di uscire per un appuntamento. Amareggiata da questo tipo di atteggiamento del cavaliere, Roberta ha espresso i suoi pensieri a Maria De Filippi ma non è riuscita a trattenere le lacrime.

Le parole di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua ha sottolineato di non avere più voglia di ricominciare con altri cavaliere, non vuole più dover ricominciare ogni volta con un uomo che poi non la sceglierà. «Io oggi lascio il programma Maria - ha sottolineato Roberta Di Padua -.

Roberta Di Padua ha aggiunto: «Per me può dire quello che vuole ma ho deciso. Non posso stare qui a vedere tutte le sue uscire. Io non ce la faccio, che devo fare? Non è possibile».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 16:43

