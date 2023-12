Sophie Codegoni sulla neve, prima volta di Celine sullo slittino: «È scioccata»

di Cristina Siciliano

Sophie Codegoni è diventata mamma nel mese di maggio mettendo al mondo la sua prima figlia Celine Blu, nata dall'amore (ormai giunto al termine) con Alessandro Basciano. L'ex tronista di Uomini e Donne ha sempre vissuto la sua storia d'amore sotto i riflettori, dall'inizio alla fine. Non sorprende quindi che la piccola Celine sia diventata già una baby star su Instagram. Infatti, Sophie Codegoni proprio nelle ultime ore ha mostrato attraverso un video Instagram il «primo fit check di Celine» sulla neve.

Sophie Codegoni su Instagram

Sophie Codegoni, attivissima sui social, ha spiegato ai suoi follower che trascorrerà qualche giorno di relax e soprattutto, l'ultimo giorno dell'anno, in Francia, insieme a Giulia Cavaglià, Federico Chimirri, Davide Alvino e Ivana Mrazova a Chamonix-Mont-Blanc, in Francia. «Fit check per la prima volta di Celine sullo slittino.

La fine della storia d'amore con Alessandro Basciano

La fine della storia d'amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è diventata di dominio pubblico all'inizio di ottobre ed ha lasciato molti strascichi visto che la coppia è super attiva sui social. In questi mesi si è parlato si una possibile riappacificazione tra Alessandro Basciano e Sophie, tanto che in molti hanno ipotizzato anche che abbiano dormito insieme una sera nella stessa casa. Sta di fatto che entrambi, negli ultimi giorni si stanno godendo (anche se separatamente) dei teneri momenti in compagnia della piccola Celine, che a gennaio compirà otto mesi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 14:05

