Sophie Codegoni con l’influenza: «Celine mi ha rovinata. Mi vergogno molto del mio metodo per far passare il raffreddore…»

di Cristina Siciliano

L'inverno, si sa, inevitabilmente porta con sé i primi malanni di stagione, uno su tutti il raffreddore. E lo sa bene anche Sophie Codegoni che nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha spiegato ai suoi follower che la piccola Celine è stata malea causa dell'influenza per una settimana e che adesso è invece arrivato il suo turno. Sophie Codegoni ha spiegato ai suoi follower che ha difficoltà a respirare a causa del forte raffreddore. A tale proposito, l'influencer ha raccontato anche qual è il suo rimedio che utilizza per liberare il naso chiuso. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Sophie Codegoni su Instagram

«Celine mi ha rovinata con questo raffreddore - ha spiegato Sophie Codegoni nelle sue Instagram stories -.

L'influencer ha aggiunto: «Io ho un metodo infallibile per il raffreddore. Lo utilizzo quando sono a casa con il naso tappato. Ma non ve lo posso far vedere, mi vergogno. Ormai mi avete visto in ogni salsa e quindi ve lo dico dai. Il rimedio è il fazzolettino infilato nel naso».

«Con questo metodo non si sente il fastidio del naso chiuso - ha continuato Sophie Codegoni -. Questa è una ca****a mia ma molte persone lo fanno. Il metodo che invece si può utilizzare per far passare il raffreddore dicono sia quello di infilare la cipolla e l'aglio nel naso. Io non ci riuscirei mai. Il timo anche è molto importante».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA