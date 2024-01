«Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? Flirt televisivo. Ecco perché lei ha lasciato Uomini e Donne»

Una grande protagonista del parterre over di Uomini e Donne, nelle ultime ore ha colto l'occasione per commentare le dinamiche del dating show condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Veronica Ursida che ha posto un focus sia sulla scelta di Ida Platano di diventare tronista che sull'uscita di scena di Roberta Di Padua. L'ex dama non ha mai smesso di seguire il programma e i suoi protagonisti. Ma andiamo a vedere cosa ha detto l'ex dama nel dettaglio.