Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, lei finisce sotto accusa: «Ti vedi con lui solo per lavoro». L'ex Uomini e Donne risponde così

di Cristina Siciliano

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, dopo un lungo percorso a Uomini e donne, oggi si dicono più innamorati che mai e la loro storia d'amore procede a gonfie vele. Proprio nelle ultime ore però, l'ex corteggiatrice ha risposto ad un box di domande delle sue follower attraverso le sue Instagram stories. Raffaella ha risposto anche ad una critica (velata e pungente) di una follower. «Tu e Brando non vi vedete mai, solo per lavoro». A queste parole, l'ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi, non ci sta.

La risposta di Raffaella Scuotto

«Ci vediamo quando riusciamo a far combaciare i nostri impegni - ha scritto Raffaella Scutto nelle sue Instagram stories -.

L'ex corteggiatrice ha concluso: «Sono contenta di aver trovato l'amore in un'altra persona».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 15:45

