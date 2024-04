Chanel Totti, la (dolce) dedica per il compleanno di Cristian Babalus: «Un grazie non basta»

di Cristina Siciliano

Cristian Babalus, il fidanzatino di Chanel Totti, ha spento oggi 19 aprile, 22 candeline. Cristian ha ricevuto via social una dedica speciale da Chanel per il suo compleanno. La figlia di Ilary Blasi e Totti ha infatti pubblicato un tenero video con alcuni momenti di coppia. «Un grazie non basta, auguri al mio amore grande. Ti amo», ha scritto Chanel nelle sue Instagram stories. E per sottofondo non poteva mancare la romantica canzone Tu sei lei di Ligabue. Del resto, ogni compleanno che si rispetti, deve avere il suo video con le sue foto ricordo. Il fidanzato di Chanel ha prontamente condiviso il video anche nelle sue Instagram stories.

Il compleanno Cristian Babalus

Cristian Babalus per il suo 22esimo compleanno ha ricevuto anche gli auguri su Instagram anche da mamma Manu. «22 anni dalla tua parte», scrive la donna. Ma ovviamente per l'occasione speciale non poteva mancare un cambio look di Cristian.

La storia d'amore

La storia d'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus non è iniziata nel migliore dei modi. Prima di lei, il 20enne era legato alla creator Martina De Vivo, mamma della figlia Kylie, che ha accusato Chanel di essere la causa della relazione con Cristian Babalus a due mesi dalla nascita della piccola. Drama social che però che oggi sembra aver trovato una tregua.Cristian Babalus e Chanel infatti oggi si godono felicemente il loro amore, condividendo sui social post di coppia e dei loro tanti viaggi insieme.

