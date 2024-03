Uomini e Donne, Brando sceglie Raffaella, la non scelta Beatriz rompe il silenzio: «Vi rassicuro, sto bene per davvero»

di Cristina Siciliano

Brando Ephrikian ha deciso di lasciare Uomini e donne insieme a Raffaella Scuotto. Prima di comunicare la sua decisione alla corteggiatrice salernitana, Brando ha spiegato a Beatriz i motivi per il quale ha deciso di non continuare un percorso con lei lontano dalle telecamere. «Ci sono state interferenze caratteriali, me ne prendo anche la responsabilità – ha spiegato Brando –-. Abbiamo avuto tanti momenti no ma questi mi hanno portato ad allontanarmi da te». Di conseguenza, Beatriz, a distanza di poche ore dalla messa in onda della puntata di Uomini e donne, ha rotto il silenzio su Instagram.

Le parole di Beatrix

«Ci tenevo a ringraziare a cuore aperto e senza filtri tutti quanti per i bei messaggi commoventi, dolci, delicati ed empatici che sto continuando a ricevere costantemente – ha scritto Beatrix nelle sue Instagram stories –.

L'ex corteggiatrice di Brando ha aggiunto: «Essendo che in molti me lo state chiedendo giustamente mi sento di rassicurarvi dichiarando che sto bene per davvero. Vi lascio una foto dell'altra sera felice e spensierata perché la vita continua».

