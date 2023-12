Uomini e Donne, Gemma Galgani a Tina Cipollari: «Aiutami a trovare l'amore»

di Luca Uccello

Le delusioni collezionate in quattordici anni a Uomini e donne non hanno fatto perdere la speranza a Gemma Galgani di trovare l'amore, l'altra metà della mela. La dama più celebre del Trono over di Maria De Filippi ci crede ancora. E per l'occasione sembra aver trovato un'inaspettata alleata. Ma andiamo per ordine.

«Il mio entusiasmo è più vivo che mai. Credo che l’amore, con la sua forza, ci permetta di superare qualsiasi ostacolo», spiega Gemma a Nuovo Tv. «In certi momenti mi sembra di navigare in un mare tempestoso e di non avere una bussola affidabile. Mi capita di ritrovarmi sola, nella mia città, a pensare. Aggrappandomi ai ricordi belli, trovo la giusta energia per rialzarmi e ricominciare».

Ma dopo che Tina lha criticata e attaccata per anni, da qualche mese invece è pronta a difenderla. Che cos’è successo? «Sinceramente sono rimasta stupita nel vederla nutrire tenerezza nei miei confronti. Speriamo duri! Forse Tina avrà notato il fatto che io non mi do per vinta e che continuo a cercare l’amore vero, nonostante tutto. Forse lei è diventata più comprensiva nei miei confronti, oggi mi guarda con occhi diversi.

Poi ancora: «Sono una donna vera e trasparente, in me non c’è niente di !nto. Tutto quello che ho fatto, l’ho sempre fatto in buona fede e anche le critiche, se costruttive, le ho sempre accettate».

In questi quattordici anni Gemma non mai pensato di lasciare Uomini e donne e di cercare l’uomo giusto senza le telecamere. «No, mai! Le delusioni e i “no” che ho ricevuto dagli uomini mi hanno insegnato a non mollare. A volte mi capita di essere emotivamente fragile, magari quando sono stata forte troppo a lungo. A Uomini e donne, che per me è la mia seconda famiglia, mi sento protetta, al sicuro seduta sulla mia seggiolina. Fuori, allo sbaraglio, credo che sarebbe molto più facile incappare in uomini sbagliati e amori superficiali...».

