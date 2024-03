Le Iene, Nunzia De Girolamo e lo scherzo a Maria De Filippi: «Tina Cipollari manda messaggi equivoci a mio marito». La reazione è esilarante

di Dajana Mrruku

Nuova puntata, nuovo scherzo de Le Iene e di Sebastian Gazzarrini che questa volta ha avuto come bersaglio Nunzia De Girolamo. Il format della iena è sempre lo stesso: sequestrare il telefono della vittima e inviare messaggi vocali "ambigui" su Whatsapp con la voce creata con l'intelligenza artificiale. Gazzarrini si è illuminato quando ha visto il numero di Maria De Filippi salvato in rubrica e non ha potuto non mandarle un messaggio.

Andiamo a scoprire come è andata.

Lo scherzo a Maria De Filippi

«Ciao, mi dicono che Tina Cipollari manda dei messaggi equivoci a mio marito», ha "detto" Nunzia De Girolamo con la voce creata con l'intelligenza artificiale.

La proposta di Gazzarrini

«Maria la prossima volta possiamo fare a te lo scherzo e prendere il tuo telefono», suggerisce la iena Sebastian Gazzarrini, ma Maria De Filippi, sempre con il sorriso ed educazione, rigrazia e rifiuta l'offerta: «No, ti ringrazio. Mi bastano già le mie cose».

