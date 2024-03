Amici, il ritorno di Mew sorprende tutti: le parole di Maria De Filippi

Il serale di Amici si avvicina sempre di più e le ultime maglie dorate per accedere alla fase finale del talent show stanno per essere consegnate. Ieri, 5 marzo, negli studi Elios è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, con nuove sorprese e ospiti incredibili. In particolare, il ritorno in studio di Mew ha lasciato tutti senza parole. La giovane cantante aveva abbandonato il programma durante la corsa per il serale perché non si sentiva bene e il fidanzato Matthew aveva deciso di lasciare Amici per starle accanto.

Mew è tornata in studio per salutare i suoi amici e Maria De Filippi l'ha accolta nel modo migliore. Andiamo a leggere alcune anticipazioni della nuvoa puntata del pomeridiano.