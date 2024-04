Uomini e donne, il trono di Ida vacilla: nuove segnalazioni su Mario e lite furiosa con Tina

di Dajana Mrruku

Per Ida Platano è un periodo piuttosto complicato. Dopo mesi di corteggiamento serrato a Uomini e Donne, nè Mario, nè Pierpaolo hanno capito come conquistare il cuore della tronista che desidera solo qualche dimostrazione in più. La scorsa settimana, dopo svariati tira e molla e segnalazioni su Mario, Ida aveva deciso di abbandonare il programma da sola, perché non vedeva nessuno dei due corteggiatori intenzionati a volerla portare fuori.

Sia Tina che Gianni, con l'aiuto di Maria De Filippi hanno provato a farla ragionare e durante la settimana i due corteggiatori hanno cercato la tronista e le hanno rivolto molte attenzioni.

Anticipazione, nuove segnalazioni e... nuove liti

Il giorno del compleanno di Ida sia Mario che Pierpaolo sono arrivati in puntata con due torte personalizzate e Ida si è sciolta di fronte alla dolcezza.

Al centro della puntata di Uomini e Donne ci sarebbe stata la lite furiosa tra Mario e Tina a causa di nuove segnalazioni sul corteggiatore che sarebbe stato beccato a colazione con una ragazza. Tina e Gianni sono convinti che il ragazzo abbia trascorso la notte con lei, ma la chat dei due mostra solo chiamate vocali.

Lo studio è diviso, credere o meno all'interesse di Mario per Ida è sempre più difficile, anche se sono tutti d'accordo che la tronista voglia sceglierlo per poi chiarire la situazione una volta usciti dal programma.

