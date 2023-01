Ballando, Simone Di Pasquale critica Carolyn Smith: «Poco tecnica nei giudizi». Poi la frecciatina a Selvaggia

L'ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata molto chiacchierata e a parlarne è stato anche un ex ballerino, Simone Di Pasquale che ha fatto delle osservazioni su Carolyn Smith. Di Pasquale sembra essere d'accordo con Selvaggia Lucarelli sostenendo che la ballerina e coreografa quest'anno non si sia concentrata molto sulla tecnica e sulle performance strettamente legate al ballo.

L'intervista

Sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna il noto ballerino ha rilasciato una lunga intervista per parlare di questa sua esperienza nell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Di Pasquale in ogni puntata ha avuto a disposizione una wild card per ripescare una coppia e a tal riguardo ha detto di essersi basato su un giudizio tecnico cosa che non avrebbe fatto Carolyn.

Di Pasquale sostiene che la Smith sia stata un po’ troppo morbida nei giudizi su alcuni concorrenti rispetto al passato: «Carolyn quest’anno è sempre stata meno tecnica…Tanto che personalmente mi sono trovato più spesso d’accordo proprio con Selvaggi». Secondo il ballerino le due avrebbero portato la cosa sul piano personale, di certo con il risultato di animare lo show.

Simone ha però un appunto anche per Selvaggia che avrebbe fatto diventare il clima molto pesante danneggiando se stessa e Lorenzo: «Al posto loro l’avrei vissuta con più ironia, magari vivendola alla ‘Sandra e Raimondo’, scherzandoci su…Invece Selvaggia ha interpretato tutto come un attacco a lei».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 13:17

