Carolyn Smith, Ballando con le Stelle alle porte: «Ecco gli abiti nuovi per me»

Carolyn Smith è una delle colonne portanti di uno dei programmi televisivi più seguiti di Rai1: Ballando con le Stelle che comincerà sabato 21 ottobre. La ballerina inglese è la presidentessa della giuria e ha l'importante compito di valutare le esibizioni dei concorrenti e di correggerli sotto il punto di vista tecnico. Carolyn, che alcune settimane fa ha ripreso a dare lezioni di ballo sui propri canali social, non vede l'ora di tornare in studio con Milly Carlucci e i suoi colleghi. Intanto, le sue sarte stanno confezionando i suoi abiti.

La storia Instagram di Carolyn Smith

Carolyn Smith è molto attiva sui propri profili social e su Instagram è seguita da più di 330mila follower che le sono molto affezionati e che la supportano in tutti i suoi nuovi progetti. La presidentessa di giuria di Ballando con le Stelle si sta preparando per la nuova stagione e, intanto, mostra ai suoi fan il laboratorio in cui vengono prodotti i suoi abiti. Carolyn ha scritto: «Tra macchine da cucire, aghi, fili e tavoli da taglio, sapienti sarte con abili mani lavorano per me. A Ballando con le Stelle indosserò tessuti in cui trama e ordito formano intrecci e disegni bellissimi».

Effettivamente, gli abiti indossati da Carolyn durante le scorse edizioni del programma hanno sempre riscosso un discreto successo tra il pubblico che ha sempre molto apprezzato brillantini e cappellini colorati.

Carolyn Smith e le lezioni di ballo

In attesa che Ballando con le Stelle cominci, Carolyn Smith ha ricominciato a dare lezioni di ballo sul proprio profilo Instagram: ogni lunedì, mercoledì e domenica spiega ai suoi follower qualche trucchetto per conoscere meglio il proprio corpo e utilizzarlo nel modo corretto quando ballano.

