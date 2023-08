Stupro di Palermo, Elena Sofia Ricci alle mamme: «Ecco cosa dovete insegnare ai vostri figli»

di Redazione Web

Fuor di retorica, è difficile trovare le parole per descrivere quanto è successo nel centro di Palermo nella notte tra il 7 e l'8 luglio scorso, quando sette adolescenti hanno stuprato una giovane ragazza riprendendo tutto con uno smartphone e poi vantandosene con amici e conoscenti. Elena Sofia Ricci, in merito a quanto è accaduto, ha così scelto di lanciare un appello alle mamme degli adolescenti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Elena Sofia Ricci sullo stupro di Palermo: «Subii violenza a 12 anni»

«L'unica cosa da fare quando ci si trova davanti ad una ragazza ubriaca è riaccompagnarla a casa. Insegnatelo ai vostri figli». Sono queste le parole che Elena Sofia Ricci ha scritto nelle sue Instagram stories.

La storia di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci, in alcune interviste, parlò della brutta vicenda che visse quando era una ragazzina: «Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia. Non ne sono ancora fuori del tutto, è come avere un imprinting, che non ti scegli ma ti ritrovi addosso».

