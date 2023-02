Elena Sofia Ricci, il nuovo "amore" per un collega: «Relazione con Gabriele Anagni, di 29 anni più giovane»

Elena Sofia Ricci avrebbe ritrovato l'amore, dopo il divorzio con il compagno storico Stefano Mainetti. A far battere di nuovo il cuore a "suor Angela" sarebbe un collega, il giovane Gabriele Anagni, che ha 29 anni meno di lei (lei 60 e lui 31 anni). La notizia è stata lanciata dal settimanale "Oggi", che parla di «profonda amicizia instaurata durante il difficile periodo del divorzio e anche dopo».

Il feeling sul set

Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni lavorano da tempo insieme nell'opera teatrale "La dolce ala della giovinezza", che racconta la segreta passione tra un giovane attore costretto a prostituirsi per vivere e di una star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa che è convinta dell'insuccesso del suo ultimo lavoro.

Chi è Gabriele Anagni?

Elena Sofia Ricci, all’anagrafe Elena Sofia Barucchieri, è nata a Firenze il 29 marzo 1962 e ha 60 anni. Lui di anni ne ha 31. È nato a Massa Carrara l'8 settembre del 1991, il suo nome completo è Gabriele Maria Anagni. La sua passione è il teatro, si è formato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, e ha debuttato in tv in un Medico in Famiglia. Il successo è arrivato però con Un posto al sole dove interpretava Claudio Parenti. Nel 2020 ha vestito i panni di Alfredo Perico nella fiction Il Paradiso delle Signore, ruolo che ricoprirà anche nella settima stagione.

