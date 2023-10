Ballando, televoto aperto prima della gara. Milly Carlucci: «Votate per simpatia»

di Redazione web

Ballando con le Stelle è tornato. Milly Carlucci, visibilmente emozionata, ha dato il via alla 18esima edizione di un programma che da anni scalda i cuori di milioni di italiani in prima serata. «Storia fatta di balli, sorrisi, lacrime, emozioni», ha confessato la conduttrice all'inizio della puntata di questa sera. Poi la battuta sul televoto. Ecco cosa ha rivelato Milly Carlucci.





«Ballando con le Stelle è la storia di tutti noi, non sempre è stata una storia facile.

Il televoto

Milly Carlucci ha già annunciato l'apertura del televoto: «Non li avete ancora visti ballare. Vi starete chiedendo come farete a votare? Votate per simpatia», ha concluso la conduttrice dando il via alla gara di ballo della serata che vede come primo danzatore in gara il giornalista Antonio Caprarica.

