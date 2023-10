Ballando, Simona Ventura e Giovanni Terzi: «Milly Carlucci ci ha separati in tutto». Quella frecciatina a Selvaggia Lucarelli

di Redazione web

Ballando con le Stelle sta scaldando i motori per tornare con la nuovissima edizione, la 18esima, stasera 21 ottobre, su Rai1. Al timone sempre Milly Carlucci che ha visto il programma nascere, crescere e conquistare il cuore dei telespettatori, edizione dopo edizione. Il cast di quest'anno si preannuncia molto interessante e le stelle hanno già iniziato ad allenarsi insieme ai ballerini professionisti.

Tra questi anche Simona Ventura e Giovanni Terzi, che gareggeranno l'una contro l'altro. Andiamo a leggere cosa dicono durante la loro recente intervista.

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno rilasciato alcune interviste in vista dell'inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

«Noi pensavamo finalmente di poter fare una cosa insieme veramente, di poter essere 24 ore su 24 a contatto invece la bravissima Milly Carlucci ci ha separato in tutto.

«Intanto diciamo che Giovanni è un intellettuale quindi gli ambienti di riferimento in cui 'sguazza' sono altri, dal giornalismo alla scrittura. Però si sta dando molto da fare, si sta impegnando e come in tutte le sue cose mette il massimo dell'impegno perché vuole vincere. Sono un po' arrugginita però il retaggio, l'emozione, la gioia che ti viene di poter sgranchirsi le gambe sulla pista è una grande soddisfazione», ha detto Simona Ventura, parlando del comagno Giovanni.

Il compagno ha risposto a Simona: «Più che vincere io voglio far capire che l'impegno è un elemento fondamentale per affrontare ogni cosa. E se devo rispondere a quello che fa Simona, nonostante lei sia una donna di spettacolo, di televisione, un'artista, come si sta impegnando lo stesso per questa trasmissione per imparare a ballare, per imparare i passi, è eccezionale. La professionalità di Simona la vedo anche in questo momento dove uno dice so ballare, so fare i passi. E invece no, è sempre i come un generale prima delle sue truppe a ballare e imparare».

La frecciatina a Selvaggia Lucarelli

Simona Ventura conosce molto bene la giuria di Ballando, specialmente Selvaggia Lucarelli con la quale spesso si è scontrata: «Intanto sono stata la prima a far lavorare Selvaggia in televisione quindi la conosco dal 2001, parliamo di più di vent'anni. Abbiamo già avuto i nostri scontri e i nostri litigi. Sinceramente ci conosciamo e ci stimiamo. Se dovessimo dirci qualcosa, lo diremo. Sarà molto divertente questo confronto».

