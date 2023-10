Che Tempo Che Fa, tra gli ospiti Vincenzo De Luca, Patrick Zaki e Paola Cortellesi

di Redazione web

Che Tempo Che Fa sta per tornare con la seconda puntata, domenica 22 ottobre su NOVE. Il programma condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, sempre al suo fianco, ha debuttato domenica scorsa, 15 ottobre, con un successo incredibile: è stato boom di ascolti. Format che vince non si cambia e quindi andiamo a scoprire le anticipazioni del nuovo appuntamento. Tra gli ospiti tanto attesi, Patrick Zaki che sarebbe dovuto essere presente al debutto.

Le anticipazioni

L'opsite della puntata sarà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ma non solo.

Patrick Zaki, in occasione dell’uscita del suo libro “Sogni e illusioni di libertà.

Paola Cortellesi, al suo debutto alla regia con “C’è Ancora Domani”, acclamatissimo film d’apertura della 18a edizione della Festa del Cinema di Roma, dove è stato accolto con oltre otto minuti di applausi, e che vede tra gli interpreti, oltre alla stessa Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni.

E ancora: Tommaso Paradiso, live con il brano “Blu Ghiaccio Travolgente”, estratto dal suo nuovo album “Sensazione Stupenda” che il cantautore porterà in tour nei palazzetti italiani e la cui prima data, al Palazzo dello Sport di Roma, è già sold out; il critico e storico dell’arte Flavio Caroli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Il consueto racconto dell’attualità di “Che tempo che fa” vede in questa puntata i contributi di Concita De Gregorio, Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini e l’inviato di Repubblica Daniele Raineri.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Frank Matano; Simona Ventura; Paolo Jannacci, in occasione dell’uscita del vinile “Enzo Jannacci - Qualcosa da ascoltare - tra inediti e rarità”, nell’anno del decimo anniversario dalla scomparsa del grande cantautore milanese; Aurelio Ponzoni in arte Cochi, in uscita con la sua prima autobiografia “La Versione di Cochi” nella quale ripercorre la sua vita, dalla nascita sotto le bombe agli anni del cabaret, del teatro, della televisione e del cinema; Nicola Bartolini, capitano della Nazionale italiana maschile di Ginnastica Artistica, che lo scorso 1° ottobre, ai Mondiali di Anversa, ha ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024; il comico Gianni Fantoni, nelle librerie con “Operazione Fantozzi”, il racconto della lunga trattativa con Paolo Villaggio per portare in teatro il suo celebre ragioniere.

