Luciana Litizzetto a Che tempo che fa: «Quest'anno mi toglierò tanti sassolini dalle scarpe». Poi la frecciatina alla Rai

Fabio Fazio ha inaugurato la prima puntata di Che Tempo Che Fa con varie interviste a molti ospiti. Con lui, ovviamente, c'era anche la collega Luciana Littizzetto che ha tenuto il suo monologo su varie tematiche estive e sulle nuove mode improbabili proposte dai social, ad esempio, degli short da uomo che ha proposto più volte a Fazio. Inoltre, Luciana ha mostrato vari video molto divertenti.

Posso fare quello che cazzo voglio? @lucianinalittizzetto 😂 ✈️ #CTCF

Luciana Littizzetto ha fatto il suo ingresso in studio "lamentandosi" con Fabio Fazio: «Guarda se io penso che ogni settimana dovrò fare tutti quei gradini per raggiungero lo studio, mi sento male. Stasera, poi, avevo Stash che è un maniglione antipanico perché è robusto, ha i muscoli... ma domenica prossima non so chi mi accompagnerà».



Poi, ha salutato i telespettatori con una frecciatina alla Rai: «Comunque, i pesci rossi hanno preferito il posto fisso e non la Rai, quindi, ci hanno seguito: qui siamo sotto un'azienda americana, perciò, quelli più rossi sono per Trump, quelli più calmi per Biden. Ringrazio quelli che hanno fatto lo sforzo di cliccare sul tasto nove del telecomando». Luciana Littizzetto ha, quindi, parlato della sua estate: «Quest'estate è successa anche un'altra cosa: mi sono sposata. Tutti i titoli con scritto: "Luciana Littizzetto si è sposata", con una donna tra l'altro, quindi, avrei anche cambiato sponda.

"Eccoci qua come Ambra a dire: “Non è la RAI”.

Eccoci qua, tra una Benedetta Parodi che glassa torte e una dottoressa che schiaccia i brufoli, sperando che gli studi siano molto distanti fra loro…

Cara piccola Nain. Io te lo dico.

Preparati. Sappi che voglio togliermi tutti i…

La lettera di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto, infine, ha dedicato la sua prima lettera della stagione al canale Nove: «Caro canale Nove, eccoci qua, tra una Parodi che inforna torte e una dottoressa che schiaccia brufoli, sappi che mi toglierò tanti sassolini dalla scarpe che sono diventati dei nuraghi negli anni. Dirò tantissime parolacce, anche perché ho molti vaffa in arretrato. Parlerò dei femminicidi perché dall'inizio dell'anno sono stati già 90 e 75 sono avvenuti in famiglia, parlerò dei morti sul lavoro e parlerò di guerra, di tutte. Posso solo dire che la guerra distrugge sempre ma io ti giuro che sarò sempre la parentesi minch*** della settimana».

