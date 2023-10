Fabio Fazio, Che tempo che fa debutta sul Nove: «Siamo sempre noi, si ricomincia». Gli ospiti della prima puntata

di Redazione web

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono tornati con il loro talk "Che Tempo Che Fa", in diretta da oggi, domenica 15 ottobre, sul Nove. Il giornalista ha introdotto la nuova stagione con un lungo siparietto che si è svolto dietro alle quinte, in compagnia di Nino Frassica che è uno degli ospiti fissi dello show. I fan del programma non vedevano l'ora di rivedere la divertente coppia sul piccolo schermo.

Luciana Littizzetto: «Programma da sola? La Rai me lo ha chiesto. Prima ci sentivamo un peso, adesso siamo liberi»

Filippa Lagerback a Che Tempo che fa: «Il mio ruolo mi piace». Il veto di Daniele Bossari su Ballando con le stelle

Il ritorno di Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio ha inaugurato la nuova stagione di Che Tempo Che Fa, dicendo: «I pesci alla fine ci sono, possiamo cominciare. Buonasera, siamo sempre noi». Il pubblico in studio ha accolto il presentatore con un lungo applauso. «Grazie a canale Nove e al gruppo Discovery che ci ha dato uno nuova casa», dice Fazio salutando Filippa Lagerback. «La squadra è la stessa, è tutto uguale, non è cambiato nulla. Si ricomincia», dice ancora Fazio. La trasmissione è stata preceduta da una lunga anteprima con Fazio e Nino Frassica che si intrattengono nel backstage con gli ospiti della puntata.

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa

Gli ospiti della prima puntata di Che Tempo Che Fa sono moltissimi e, tra gli altri, ci saranno: David Grossman, Roberto Burioni, Michele Serra, poi, ancora i The Kolors e Liliana Segre.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA