Che Tempo Che Fa, boom di ascolti alla prima puntata: 13% di share. Fazio batte (quasi) tutti

Che Tempo Che Fa riparte da dove aveva lasciato. Il passaggio da Rai3 a Nove non intacca il pubblico di Fabio Fazio, che all'esordio in simulcast sui canali WB-Discovery totalizza il 13% di share. Un risultato che lo mette davanti a tutte le reti concorrenti, ad eccezione di Rai1.

È il maggior successo per un programma delle reti Discovery, dato che rende l'investimento già una scommessa vinto. Picco di ascolti a 7.642.000 di spettatori.

Il prime time lo vince la fiction 'Cuori 2' su Rai1, con 2.879.000 spettatori e il 16.8% di share, ma il debutto di Fazio sul Nove è un risultato Storico.

Un risultato senza precedenti, come sottolineato sull'account del programma di Fazio: «Risultato storico per la prima puntata di Che Tempo Che Fa: 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5% solo sul Nove, quintuplicando la media della rete, e 2,6 milioni e il 13% in simulcast. È il programma più visto di sempre su Warner Bros DiscoveryItalia. Grazie, davvero», si legge accanto ad una foto sorridente di Fazio con Luciana Littizzetto.

