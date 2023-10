Stash (The Kolors) a Che Tempo Che Fa: «Le mie bambine incollate alla tv per vedere papà». La dolce storia della compagna

di Redazione web

Stash e i The Kolors sono stati ospiti della prima puntata della nuova edizione di Che Tempo Che Fa dove si sono esibiti davanti al pubblico in studio e ai telespettatori a casa, con la loro hit estiva "Italodisco" che, tra le altre cose, è anche diventata la sigla ufficiale del programma di Fabio Fazio. Il cantante possiede milioni di fan ma, sicuramente, le più speciali sono le sue bambine che lo seguono sempre da casa, come mostra nella sua ultima storia Instagram.

Stash e l'amore per le sue bambine

Nelle varie interviste che ha rilasciato, Stash ha sempre dichiarato che la cosa più importante per lui sono le sue bambine Grace e Imagine e la sua compagna Giulia Belmonte. Lui è un papà molto affettuso e spesso pubblica storie e contenuti in compagnia della sua famiglia. Così, ha fatto anche ieri, quando ha ripostato un video della fidanzata: le bambine a pochi centimetri dalla televisione erano incantate mentre il papà cantava. Quindi, Giulia ha scritto: «Così vicine alla tv solo per guardare papà». Stash ha ripreso la storia e ha semplicemente aggiunto: «L'amore», con un cuore rosso.

Stash e i The Kolors hanno conquistato il pubblico di Che Tempo Che Fa con la loro musica che ha fatto ballare tutti. La band ha, poi, scambiato qualche battuta con Fabio Fazio, Luciana Litizzetto (che ha definito Stash un maniglione antipanico, dato che, l'ha aiutata a fare le scale) e Ornella Vanoni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 10:17

