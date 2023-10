Che Tempo che fa, Ornella Vanoni show: «Ho il pacemaker di Mick Jagger, mi sono rotta il femore per una buca a Milano»

di Redazione web

Ornella Vanoni debutta come ospite fissa nel nuovo "Che Tempo Che fa" di Fabio Fazio su Nove, accanto a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Nino Frassica. Ed è subito show. «Voglio sfogarmi, voglio raccontare quello che mi è successo», inizia la cantante che tiene una sorta di monologo raccontando una serie di disavventure e snocciolando interventi, operazioni ed esami affrontati nell'ultimo periodo.

La caduta

«Parto per Roma per andare a cantare con Claudio Baglioni. Cado, un dolore lancinante. Canto da seduta, torno a Milano. Faccio una radiografia, frattura al pube. Mi rimetto in piedi in pochissimo tempo e vado a Sanremo. Mi gira la testa, canto e torno a Milano rantolando.

Il pacemaker

«Mi operano, mi mettono un pacemaker: è di ultima generazione, come quello di Mick Jagger. Mi riprendo, mi richiamano, mi devo operare per la valvola aortica. Mi sento benissimo, con un cuore nuovo. Cado in una buca, in una voragine di quelle che ci sono a Milano: pioveva, c'erano i lavori in corso, maledetto Sala... mi dispiace... Un male, rottura del femore...», dice.

