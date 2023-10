Carolyn Smith, la rivelazione sulla malattia: «Si può dire che Milly Carlucci mi abbia salvato la vita»

di Redazione web

Carolyn Smith, ballerina e coreografa, famosa come giudice a 'Ballando con le Stelle', ha rivelato alcuni dettagli importanti sulla sua malattia. Nel 2015 la donna aveva scoperto di avere un tumore al seno e ora la malattia si è ripresentata.

La malattia

In merito alla sua malattia Carolyn Smith ha ricordato di essersi trovata in estrema difficoltà. Racconta al settimanale 'Gente' che sarebbe stata proprio Milly Carlucci, la presentatrice di Ballando con le Stelle, ad aiutare e informare la donna riguardo al miglior percorso medico da seguire. La coreografa scozzese, 63 anni, ha recentemente avuto una recidiva e sta di nuovo afforntando la chemio.

La dichiarazione

Carolyn Smith ha parlato così alla rivista: «Quando, nel 2015, mi hanno diagnosticato il tumore mi sono accorta che fino a quel momento non ero mai stata malata in vita mia. Dopo la prima diagnosi, che peraltro si è poi rivelata non del tutto corretta, non sapevo nemmeno dove andare a farmi curare. Rivolgermi a Milly è stata la cosa più naturale. E la mia salvezza». Poi ha continuato dicendo: «Si può dire che Milly mi abbia salvato la vita, che la danza mi salva la vita ogni giorno, che Ballando è un’iniezione di positività, mi dà un’irrinunciabile grinta».

